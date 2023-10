Meteorologen: – Mye bra vær de neste dagene

– Det blir mye bra vær de nærmeste dagene, og det er et høytrykk som har æren for det, sier vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg til Nettavisen torsdag kveld. Stedene som kan få noe nedbør er kysten av Agder og lenger nord kan det bli sludd, snø og regn fra Bodø og nordover, men ellers er det mye tørt vær i vente, ifølge meteorologen. – Inn mot helga går temperaturen nedover. For eksempel kan Røros få minus 10 grader.

– Da må du nordover. På Sjufjellet er det en halv meter snø i dag, sier meteorologen og kikker på oversikten over snødybder der Balsfjord er et av stedene som peker seg ut, men målestasjonen ligger også 1074 meter over havet.Onsdag var Bergen varmest i landet med 14,1 grader, men nå går vi altså inn i en kjøligere periode.Like varmt blir det ikkje dei neste dagane.

