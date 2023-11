Meteorologen advarer: - Ugne forhold

Snøværet som mandag førte til massivt trafikkaos, besto av 5–20 centimeter snø. Altså ikke så ulikt det vi nå har i vente igjen.. - Jeg håper flere er bedre forberedt, men det vil nok bli enkelte problemer i trafikken, sier meteorolog Moxnes.. Hun sier at nedbøren kan komme som regn også om det er minusgrader, og ber folk følge med på værmeldingen.. - Det blir litt ugne forhold i morgen, sier hun..

