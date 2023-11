– Vi ser at mange kvinner i denne alderen vert sjukemeldt med uspesifiserte plager, og trur det ofte er relatert til overgangsalderen, seier ho.Det er dei som står bak det nye prosjektet, med økonomisk støtte frå Grieg Foundation.

Sjefen heiter Jesper Blinkenberg. Han seier dette var første gang han som arbeidsleiar hadde måtte legge til rette for ein tilsett som sleit med overgangsalder.– Eg trur arbeidsgjevarane treng meir kunnskap om dette. Det er viktig at ein er open om problemstillinga. Då kan ein gå i dialog om å finne beste løysing for alle partar.Symptoma ved overgangsalder kan oppstå lenge før menstruasjon tar slutt.

Når eggstokkane frigir så lite av desse hormona at menstruasjonsblødingane stoppar heilt opp, har du nådd menopausen. Dei fleste kvinner sluttar å menstruere når dei er mellom 45 og 55 år, men det skjer også at menopausen startar tidlegare eller seinare.Framleis slit Allertsen med ulike plager. Men no veit ho at ho ikkje er alvorleg sjuk.Professor Mæland meiner eksempelet med Allertsen er typisk for korleis samfunnet kan spare store ressursar på å få meir kunnskap om overgangsalderen.

