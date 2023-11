Mer snø senere i uka: – Kan bli problematisk

Tirsdag morgen er det i ferd med å ordne seg og europaveien er åpen igjen. Tirsdag og onsdag blir det heldigvis roligere vær.Men hos Meteorologisk institutt ber de folk forberede seg på enda mer snø i dagene som kommer.

– Man kan regne med å våkne opp til mer snøfall på Østlandet torsdag. Men den nedbøren kan etter hvert gå over til regn som fryser på bakken, sier meteorolog Terje Alsvik Walløe hos Meteorologisk institutt.– Torsdag kan bli problematisk, tror jeg. Det kan bli litt glatte veier da også, sier Walløe.– Da vil det sikkert bli en del problemer på fjellovergangene mellom øst og vest, vil jeg tro.

– Fra i morgen kveld kan det komme varsel om vindkast i Rogaland. Den vinden som kommer i Agder vil merkes i Rogaland som kuling fra øst.Men den som nå håper på skiføre til helga på Østlandet, blir dessverre skuffa, ifølge meteorologen.– Jeg tror det blir grått, vått og mildt til helga. Plussgradene kommer tilbake. Så da må man i alle fall stikke opp i høyden før snøen blir liggende, sier Walløe.

Tirsdag er det Halloween og i din forbindelse har Meteorologisk institutt kommet med en egen værmelding til de som går knask eller knep i kveld.Fra Midt-Norge og nordover har det vært fint og kaldt vært de siste dagene. Det været vil fortsette noen dager til.

– Det blir en kald vind, men ikke noe nedbør av betydning i Trøndelag. Det kan komme litt lett snøfall på starten av dagen i Trøndelag, sier Walløe.– I nord er det nesten ikke nedbør i det hele tatt. Det kan komme enkelte byger på kysten av Finnmark, men det store bildet er rolige forhold i Nord-Norge.

