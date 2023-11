Mennesker, ikke milliardærer

Private barnehager bidro i stort monn til full barnehagedekning. Mange ble rikelig belønnet. De siste 20 årene har vi fått mange barnehagemillionærer og -milliardærer i Norge. Regjeringen sørger for helt nødvendig kontroll over bruken av skattepenger som går til private velferdsaktører

Regelverket har på mange måter begunstiget private barnehager på bekostning av de offentlige. For å ta ett eksempel: Når en kommune opplever befolkningsnedgang er det den kommunale barnehagen som blir lagt ned. Den private er beskyttet av reglene.

Nå tar regjeringen grep for å få bedre kontroll over sektoren og de private barnehagene. Onsdag sendte den ut på høring en rekke tiltak for å hindre at offentlige midler går til privat berikelse, og for mer likebehandling mellom offentlige og private barnehager.

Et av forslagene er å lovfeste at formålet med foreldrebetaling og tilskudd til private barnehager er et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet for alle. Dessuten vil regjeringen lovfeste at kommunen skal beregne og gi driftstilskudd til barnehagene, og at den kan stille krav ved tildeling av tilskudd.

Dette spørsmålet synliggjør forskjellene mellom høyre- og venstresiden. «Regjeringen fortsetter sin ideologiske kamp mot private og ideelle barnehager», kommenterer Høyres barnehagepolitiske talsperson Kari-Anne Jønnes. Det er overspent og feilaktig.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFTENPOSTEN: Den største boligkrisen siden bankkrisen går under radarenLøsningene finnes, men det skjer ikke noe før regjeringen våkner.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

DAGBLADET: Palestinske helsemyndigheter: Minst 50 mennesker drept i luftangrep i GazaSiste nytt fra Dagbladet: Helsedepartementet på den Hamas-styrte Gazastripen sier at minst 50 mennesker er drept i et israelsk luftangrep mot en flyktningleir i enklaven. I ti...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Minst 47 mennesker skal være drept etter luftangrep mot flyktningleirDødstallene stiger etter et luftangrep mot en flyktningleir i Jabalia i Gaza. Minst 50 mennesker er drept, ifølge sykehusdirektør.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Israel sier de står bak luftangrep mot flyktningleir i Gaza: Minst 47 mennesker skal være dreptDødstallene stiger etter et israelsk luftangrep mot en flyktningleir i Jabalia i Gaza. Minst 50 mennesker er drept, ifølge sykehusdirektør.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Regjeringen ga feil informasjon til Stortinget om privatskole-kuttI forslaget til statsbudsjettet står det at privatskoler var blitt informert om grunnlaget for det kommende kuttet. Det hadde ikke skjedd.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Jens Stoltenberg: Ber regjeringen ta våpen-grepNatos generalsekretær Jens Stoltenberg ber myndighetene i Natos medlemsland ta en mer aktiv rolle for å øke våpenproduksjonen.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕