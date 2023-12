Mange menn slo seg kanskje på brystet da en amerikansk studie konkluderte med at menn blir sykere av influensa enn kvinner. Er det virkelig slik? Studien fra 2017 undersøkte hva forskningen sier om fenomenet «man flu» (eller «manneinfluensa»). Og denne studien ble en gavepakke til alle forkjøla og influensasyke menn, da den ble publisert iHvorfor det? Jo, det viste seg at mannen bak studien, Kyle Sue, konkluderte med at menn faktisk blir sykere av influensa enn kvinner.

– «Man flu»-artikkelen i BMJ av Kyle Sue er fin den, men når det gjelder denne populære teorien om at menn får kraftigere symptomer enn kvinner, så er dette omstridt og resultater fra studier spriker.Seniorforsker Lisbeth Meyer Næss ved Folkehelseinstituttet.Forskeren forteller at immunresponsen mot mange virus og bakterier er vist å være forskjellig hos kvinner og menn. – Dette skyldes både genetiske forskjeller på X og Y-kromosomet, og kjønnshormone





Dagsavisen » / 🏆 25. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Sex-svindlere avslørt: Les om hvordan chat-operatører drilles til å svindle norske mennSex-svindlere avslørt: Les om hvordan chat-operatører drilles til å svindle norske menn - via itavisen

Kilde: ITavisen - 🏆 28. / 51 Les mer »

Ti prosent av barnehagebarn stammer. Men hvorfor stammer vi egentlig?Rundt 50.000 nordmenn stammer, og det er flere menn enn kvinner som sliter med ufrivillige talestopp.

Kilde: Dagsavisen - 🏆 25. / 51 Les mer »

Leide Airbnb-leilighet for å selge sex: – Ble nedringt av naboerStor trafikk av menn til leiligheten og mistenkelige lyder fikk naboer til å reagere.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Advarer mot helsetrenden: – Det kan være direkte farligKampsport-toppen Dana White skryter av resultatene fra sin 86-timers kur, men ernæringsfysiolog Tine Sundfør advarer.

Kilde: NettavisenSport - 🏆 21. / 51 Les mer »

Slutt å sende kvinner på likestillingsseminar!− Vi må slutte å sende kvinner på likestillingsseminar og begynne å sende menn, skriver Alis Wiken Wilson.

Kilde: digi_no - 🏆 9. / 63 Les mer »

Alexander Stöckl: Avfeier rykterInternasjonale medier rapporterer om finansielle problemer og mørke skyer over norske skihoppere. Trener Alexander Stöckl (49) sier økonomiske utfordringer ikke har noe med de svake resultatene å gjøre.

Kilde: db_sport - 🏆 14. / 63 Les mer »