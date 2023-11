Mener Putin får Nord-Korea-hjelp:

– Forsyningene fra Nord-Korea gjør det mulig å fortsette for Russland å føre krigen på det samme nivået over lengre tid – men det gjør dem ikke i stand til å vinne krigen, mener Paasikivi.– Troverdige opplysninger tyder på at Russland skjøt omtrent 10 millioner artillerigranater i 2022. Deres egen produksjon er på rundt to millioner. Dette gjør at intensiteten i skytingen ikke er som før.

– Vestlige kilder og satellittbilder bekrefter at de nordkoreanske leveransene, sannsynligvis for det meste bestående av artillerigranater, har økt drastisk siden russiske og nordkoreanske myndigheter trolig begynte mer offisielt militærteknisk samarbeid i september, skriver ISW, som tror at det kommer mer ammunisjon fra Nord-Korea.

Oberstløytnant og forsker ved den norske Krigsskolen, Trygve Smidt, viser til at russerne fortsatt holder stand med tungt artilleri i den ukrainske byen Avdiivka – hvor Russland og Ukraina har kjempet harde kamper den siste uken.

– Det kan også stemme med tanke på at togene med ammunisjon fra Nord-Korea ankom Russland like før offensiven startet. Det er plausibelt, men det er ikke mulig å si for sikkert at det er Nord-Korea som står bak, mener han.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ITAVISEN: Mener Apple seriøst at det er nok?Apple skal lansere AirPods Max sent i 2024 mener Bloomberg, men nå er avsløringen at det kun er snakk om USB C og ingen andre forbedringer.

Kilde: ITavisen | Les mer ⮕

E24: Professorer ber om ny handlingsregel for oljefondetTo økonomiprofessorer er mener dagens handlingsregel for oljefondet har store svakheter, og ønsker en ny handlingsregel.

Kilde: e24 | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Eksperter mener Manchester United må vurdere Erik ten Hags fremtidMANCHESTER (VG) Manchester United ble rundspilt av byrivalen. Flere eksperter mener at det snart bør begynne å brenne under føttene til Erik ten Hag (53).

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

VGNETT: Eksperter mener Manchester United må vurdere Erik ten Hags fremtidMANCHESTER (VG) Manchester United ble rundspilt av byrivalen. Flere eksperter mener at det snart bør begynne å brenne under føttene til Erik ten Hag (53).

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGNETT: Carl Bildt om voldskrisen: Mener Sverige har vært for naiveSveriges tidligere statsminister Carl Bildt er dypt bekymret over voldsbølgen i hjemlandet – og gir norske politikere et soleklart råd.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

ITAVISEN: Apple mener fremdeles det skal skje i årApple har lenge sagt de skal avsløre mer om nye CarPlay på tampen av 2023, men foreløpig har vi ikke noe mer informasjon. Når skal det skje?

Kilde: ITavisen | Les mer ⮕