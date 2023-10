De siste ukene har en hel verden hatt sine øyne rettet mot konflikten i Midtøsten, og det har tatt bort mye av oppmerksomheten i Vesten for krigen i Ukraina. Nå hevder flere eksperter at dette er en gavepakke for Russland og Kina.

Vender det døve øret tilVesten har i lang tid forsøkt å få disse landene til å støtte Ukraina, men ifølge en toppdiplomat kan innsatsen vise seg å være forgjeves. Russlands bånd til HamasFlere eksperter har over lengre periode forklart at Russland har tette bånd til Hamas. Det er blant annet kjent at representanter fra Hamas tidligere har vært på besøk i Moskva. Det trenger imidlertid ikke bety at Russland spilte en viktig rolle i Hamas-angrepene mot Israel, ifølge eksperter.

En som deler det samme synspunktet er Hanna Notte. Hun er Russland-ekspert som skriver politiske analyser for tidsskriftet Foreign Policy. – Vi krever at det skapes politiske utsikter og en rettferdig løsning på den palestinsk-israelske konflikten, sa leder for Den arabiske liga, Ahmed Aboul Gheit, etter å ha diskutert situasjonen med Lavrov. headtopics.com

– Ukraina har blitt et globalt våpenmarked, hvor det flyter våpen ut til hele verden, hevder den russiske krigskorrespondenten Aleksandr Kots i Putins favorittavis, propaganda-avisen Komsomolskaja Pravda.

Ifølge Notte og flere eksperter er dette en bevisst strategi fra Russland, hvor de forsøker å sende budskapet til det globale sør om at dette er Vestens dobbeltmoral.

