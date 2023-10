Mener Apple seriøst at det er nok?

Mark Gurman fra Bloomberg mener at Apples nåværende plan er å lansere AirPods Max neste år og at den eneste forbedringen er USB C.Hodetelefonene ble jo lansert vinteren 2020, og mye har skjedd siden den gang, ikke minst H2-brikken som finnes i AirPods Pro 2 og som er i stand til å automatisk skifte mellom ANC og omgivelseslyd. Problemet? Gurman mener å vite at Apple kun skal lansere nye Max for å blidgjøre EU, og det betyr USB C. Og ikke noe mer.

Det er hva han har hørt, og hva som er planen nå. Ifølge Gurman er endringen så liten at ikke en gang “generasjons-nummeret” endres når “nye” Max lanseres Kan det bety at Apple er så misfornøyde med salget at de dropper det, og at eneste grunn til at de implementerer USB C er for å overholde EU-lovverket som påbyr USB C? Det er faktisk ikke umulig, men rart er det – da kunne de jo bare latt hele produktet forsvinne.Det bør jo ikke være vanskelig for selskapet, eller koste mye, å implementere den nå velkjente H2-brikken innen vinteren 2024.

M3 får åtte kjerner, der halvparten er høy-ytelse og fire er effektive. Det blir å finne opp til 10 GPU-kjerner. Forvent også å kunne utstyre iMac M3 med mer RAM. M3 Pro er testet i ulike utgaver, inkludert en med 12 CPU-kjerner der halvparten er høy-ytelse og de resterende seks energi-effektive brikker. Det ventes 18 GPU-kjerner. Den kjappeste modellen får kanskje 14 CPU-kjerner og 20 GPU-kjerner. headtopics.com

M3 Max er den kjappeste og er også testet i ulike konfigurasjoner, der en av dem har 16 CPU-kjerner (12 ytelses-kjerner og fire energi-effektive.) GPU-en? Her snakker vi opp til 40. Det ventes også en noe tregere en med 32 GPU-kjerner.

Støre mener Israels motreaksjon er langt over strekenIsraels reaksjon på Hamas' angrep er langt over streken i forhold til reglene i folkeretten om forholdsmessighet, mener statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Les mer ⮕

