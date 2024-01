Melodi Grand Prix 2018: Første delfinale

Lørdag 13. januar går den første av i alt tre delfinaler i årets Melodi Grand Prix av stabelen fra NRK på Marienlyst. Av seks artister i hver delfinale går tre videre til finalen i Trondheim Spektrum 3. februar. Den som da går seirende ut skal representere Norge i den 68. utgaven av Eurovision Song Contest som går av stabelen i Malmö andre uken i mai.

Her er hva vi tenker om de første seks artistene som skal kjempe om finaleplass i Trondheim, anmeldt i den rekkefølgen de opptrer i NRK-programmet.Line-Mathilde Espeseth, eller SPZ, er ingen nykommer innen house og dance, og deltakelse i Melodi Grand Prix er på ingen måte et sidespor i sammenhengen. Men kanskje hadde hun greid seg bedre uten to sidekicks. I beste fall kunne dette blitt en sjangerforvirret joker i hele dette spillet, men dessverre blir den nok bare en enerverende klubblåt som de har forsøkt å pimpe opp med litt rap på norsk oppi det hele - pluss en aldri så liten russefes





Dagsavisen » / 🏆 25. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Disse deltar i «Melodi Grand Prix» 2024Flerer personer har møtt opp til demonstrasjon utenfor NRK sine lokaler kort tid før presentasjon av årets MGP-deltakere.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Melodi Grand Prix 2024: Dette er årets deltakereNi bidrag går videre til den store finalen i Trondheim Spektrum 3. februar.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Slik har han tatt vare på Norges største kinosuksess, «Flåklypa Grand Prix»– Selv i Hollywood hever øyebryn seg når jeg forteller om antall kinobilletter filmen har solgt i Norge, sier Remo Caprino.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

«Gauteshow» flytter til NRKTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

NRK: Mehl ber om å få redegjøre for Stortinget om NSM-sakenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

NRK: Funn av gjenstand i søket etter Stavern-drapetTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »