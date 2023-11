Meldt kraftig snøfall på Østlandet: – Enn så lenge flyter trafikken fint

– Da vil det bli en del snøslaps og vannansamlinger på veiene, og så kan det selvfølgelig da være glatt på morningen, da det fryser på både kvelds- og nattestid. Vegvesenet opplyste først at veien ville holdes stengt frem til klokken 10 torsdag, og at det ville bli tatt ny vurdering etter dette. Det drives det altså kolonnekjøring. Natt til torsdag oppstod det brann i et hus i Kvinesdal kommune. Da nødetater ankom stedet, var huset overtent.

Produkter som skal fungere som et plantebasert alternativ til kjøttprodukter, som vegetarburgere, veganske pølser og plantebasert melk har hatt en eventyrlig salgsvekst. Nå ser det ut til at trenden har snudd, ifølge landets største dagligvarekjeder.

– Smak og tekstur på vegetarproduktene som burger og pølse er fremdeles langt fra deres kjøttkonkurrenter, sier matforskeren. Animalia antyder at dyrtiden og lavere kjøpekraft kan ha påvirket forbruket, men de påpeker også at endringer i lagerbeholdninger spiller en rolle.

Pave Frans mener en tostatsløsning er det som trengs for å løse konflikten mellom Israel og palestinerne. Foto: Andrew Medichini / AP / NTBPave Frans oppfordrer Israel og palestinerne til å finne en løsning ved forhandlingsbordet i stedet for på slagmarken. Han tar til orde for tostatsløsning.

– I krig fremkaller et slag i ansiktet et annet slag. Et sterkt slag og så et enda sterkere slag, og slik fortsetter det. Men det handler om at to folk må leve sammen, sier han.

