Politiet har fått melding om et mulig slagsmål mellom rundt åtte personer på Grønland i Oslo fredag kveld.Politiet i Øst melder om en trafikkulykke på E6 i Follo. Minst tre kjøretøy skal være involvert.

– Det viser seg å være en gutt på bare 13 år som har kjørt. Heldigvis ingen personskader. Foresatt er orientert og har møtt opp, sier politiet.En person er siktet for å hensatt en person i hjelpeløs tilstand etter funn av en død person i Lørenskog. – Det er én person som er funnet død på en adress. Én person som var på stedet har fått status foreløpig som siktet.

En kilde i den ukrainske etterretningen (SUB) sa senere fredag at det dreide seg om et attentatforsøk i regi av SUB.Han vil ifølge GB News spille en nøkkelrolle i kanalens dekning av parlamentsvalget i Storbritannia og presidentvalget i USA neste år.Flere medier melder fredag kveld om kraftige luftangrep mot Gazastripen. headtopics.com

Til Reuters sier den palestinske mobiloperatøren Jawwa Mobile at både telefon- og internettlinjer er nede på Gaza.Samtidig som luftangrepene pågår melder Al Jazeera og BBC om fremgang i forhandlingene mellom Israel og Hamas, som skjer med bistand fra Qatar.viser til «en kilde med kjennskap til forhandlingene» som opplyser at det nå er framdrift i samtalene om våpenhvile og fangeutveksling mellom Israel og Hamas, og at Qatar mekler.

Gründeren fra California anklages for å ha tatt flere milliarder dollar fra kunder og investorer i FTX. Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Det skal sprenges ut 54 kilometer med tunnel, som genererer cirka 9 millioner kubikk steinmasse, ifølge Statens vegvesen headtopics.com

