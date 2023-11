Melding om eksplosjon på Ørland – store skader på bygg

Politiet skriver i en oppdatering at vedkommende ikke skal være kritisk skadet, og at de nadre involverte kom uskadd fra hendelsen.En 20 år gammel mann fra Nordmøre er tiltalt for grov vold mot en UP-betjent etter en trafikkontroll ved Atlanterhavstunnelen i Kristiansund i mars i år.

Ifølge tiltalen var 20-åringen påvirket av narkotika da han ble stanset i kontrollen. Straffesaken kommer opp i Møre og Romsdal tingrett, rettssted Kristiansund, i midten av januar neste år.Natt til søndag kom nyheten om at Matthew Perry ble funnet død i sitt eget hjem. Skuespilleren ble 54 år gammel.

Den amerikanske skuespilleren og filmprodusenten Robert De Niro (80) er saksøkt av sin tidligere assistent, Graham Chase Robinson (41). Tirsdag måtte De Niro selv tre inn i vitneboksen i retten i New York. Der gikk det en kule varmt for 80-åringen, da Robinsons advokat, Andrew Macurdy, skulle liste opp anklagene:De Niro er blant annet kjent fra filmene «Taxi Driver» og «The Irishman», og er aktuell med Martin Scorsece-regisserte «Killers of the Flower Moon».

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har sendt et forslag om et nytt system for styring og finansiering av barnehagesektoren på høring. Foto: Gorm Kallestad / NTB

