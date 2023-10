Melding om eksplosjon nær amerikansk militærbase i Syria

Irene Dafinceska NaustdalSyriske medier melder om en eksplosjon nær en amerikansk militærbase i Hasakah i Syria. Det skriver Al Jazeera Breaking på Twitter.Kopiert!

Hovedflyplassen i Dagestan, Makhatsjkala, vil holde stengt i en uke, fram til 6. november, etter at en gruppe opprørere stormet den søndag kveld. Det melder nyhetsbyrået AFP. Opprørerne skal angivelig ha vært på jakt etter israelere, etter at et fly fra Tel Aviv skal ha landet på flyplassen.

Bilder og video som oppgis å være fra flyplassen viser en større gruppe mennesker som omringer et fly ved rullebanen, og flypassasjerer på vei ut fra et fly, som ser ut til å snu i døra. I en uttalelse til Reuters opplyser det israelske utenriksdepartementet at den israelske ambassadøren i Moskva er i kontakt med russiske myndigheter om beskyttelse av israelere og jøder i landet.- I to uker har vi bedt innbyggere på Gaza om å evakuere sørover. nå haster det, sier Det israelske forsvaret (IDF), søndag kveld. Det melder Reuters. headtopics.com

De siste dagene har israelske bakkestyrker gjennomført flere store militæroperasjoner på Gazastripen, og landets statsminister Benjamin Netanyahu, har advart om at krigen vil bli vanskelig og langvarig.«Til innbyggerne på Gazastripen: Gaza by har nå blitt en kampsone. Tilfluktsrom i det nordlige Gaza og Gaza-regionen er ikke trygge», sto det på flygebladene, der innbyggere ble bedt om å reise sørover.

Hjelpeorganisasjoner, FN-eksperter og arabiske land har tidligere beskrevet de såkalte evakueringsordrene som tvangsforflytning av sivile.Antallet personer som blir holdt som gisler av Hamas på Gazastripen er flere enn tidligere antatt, melder Det israelske forsvaret (IDF), ifølge Reuters. headtopics.com

