Melding om bygningsbrann i Stavanger:

110-sentralen i Sør-vest har søndag ettermiddag fått melding om en bygningsbrann i Stavanger, skriver de på X.

Meldingen, ifølge politiet, går ut på at store røykmengder velter ut av et parkeringsanlegg under flere boligenheter. - Nødetatene er på vei med flere enheter, opplyser de. I en oppdatering melder politiet at brannen skal være slukket.

