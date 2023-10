Melding om branntilløp i flerbrukshall i Trondheim

Politiet i Trøndelag opplyser at de har mottatt melding om branntilløp i en flerbrukshall i Trondheim. - I gang med evakuering av folk. Nødetatene er på vei til stedet, skriver de på X.

Operasjonsleder Ellen Maria Brende sier at politiet akkurat har ankommet stedet. - Det var mellom 60 til 70 personer i hallen. Sprinkelanlegget ble utløst av brann på et toalett, sier hun til Dagbladet. - Vet dere noe mer om hva som utløste sprinkelanlegget? - Det er for tidlig å si foreløpig, svarer operasjonsleder.

