Megling fortsetter uten løsning

En av de som følger med på meglingen er Geir Solvang. Han er klubbleder for en rekke av Fellesforbundet s medlemmer som jobber hos Aker Solutions på Tranby, Sørumsand og Bryn. – Jeg følger med, men ni-venter ikke på svar. Jeg legger meg som normalt, sier han til VG lørdag kveld. Ved midnatt var det fortsatt ikke kommet noen løsning . VG snakket med riksmekler Mats Ruland. – Det er min oppgave å være optimistisk. Men det er i sluttfasen av meklingen at de vanskelige spørsmålene kommer på bordet.

Kan det bli løsning i løpet av natten? – Det er vanskelig å vite, det må vi se. Les også: Meglingen fortsetter Solvang er pessimistisk med tanke på streik. - Jeg tror det fort kan bli det i år, og tror det kommer til å stå på etter- og videreutdanning og kronebeløp, sier han til V

