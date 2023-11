Megler skulle ha visning på syv boliger – bare to møtte opp

– Drøbak ligger veldig nær Oslo og nær sjøen, noe som tilsier at prisene er forholdsvis høye sammenlignet med resten av landet. Når man har både høy pris og høy rente gir det større effekt på lommeboken.

Syvertsen opplyser at mens man kan få en enebolig i Østfold for rundt 4 millioner, ligger gjennomsnittsprisen i Drøbak på ca. 10 millioner. – Skal du selge noe i Drøbak til 8 millioner og kjøpe noe for 12–20 millioner og betale renter på dette, så stopper det raskere opp her enn lenger sør hvor prisene er vesentlig lavere.– Man venter jo på hva Norges Bank gjør i desember. Jeg tror vi kan få en endring i boligmarkedet når man vet at toppen er nådd og ser lyset i tunnelen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Eksplosjon i Drøbak Polititeori: Kan ha vært et uhellPolitiet utelukker ikke at eksplosjonen ved et bolighus i Drøbak i forrige uka, kan skyldes et uhell. Foreløpig er ingen pågrepet i saken.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Spydeberg-dødsfallene: Undersøkes av Spesialenheten for politisakerSiste nytt fra Dagbladet: I forrige uke skrev TV 2 at politiet sa nei t...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

BLADETNORDLYS: Store merkostnader etter forurensingen av vannkildenBeboerne på Lyngseidet har ikke hatt tilgang på rent vann i springen siden forrige torsdag.

Kilde: bladetnordlys | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Bare meg som er søkke, hakke, fette, pesse blakk i disse dager?Tidligere har jeg vært åpen om at jeg misliker Halloween sterkt. I skrivende stund har ikke dette endret seg nevneverdig. Jeg hater fortsatt Halloween.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DN_NO: Grønt tilbakeslag, eller bare demokrati?Grønt tilbakeslag, eller bare demokrati?

Kilde: DN_no | Les mer ⮕

BTNO: Det er ikke bare prisen du bør sjekkeGode tips før du handler ved

Kilde: btno | Les mer ⮕