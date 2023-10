Medier: TIL-profil jaktes av Bodø/Glimt

GLADE TIL-GUTTER: Tromsøs Jostein Gundersen og Kent-Are Antonsen i intervjusonen etter eliteseriekampen i fotball mellom Viking og Tromsø på SR-bank arena i Stavanger. Nå kan Gundersen havne hos rivalen.27-åringens kontrakt med barndomsklubben går ut ved sesongslutt.

Da han annonserte nyheten, gikk Braathen til frontalangrep på Skiforbundet, som han har vært i en langvarig konflikt med. – Det kommer åpenbart på å påvirke. Nå må vi ha fokus på menneskene vi har med oss, og så får skirenn være skirenn, sier Ryste.Lucas Braathen (23) overrasket alle da han fredag la opp foran et sjokkert pressekorps i Sölden. – Det var en trist nyhet å få at en så god alpinist som Lucas velger å legge opp, skriver sponsorsjef Petter Svendsen i en uttalelse til TV 2.

– Det er ganske mange spørsmålstegn inn mot søndag. Vi har vært et halvt juniorlag på trening nesten hele uken. Men det er spørsmål rundt spesielt Ole Sæter og Isak. Jeg tror Ulrik (Yttergård Jenssen) og Sverre (Nypan) blir klare, sier trener Svein Maalen. – Nå har det vært sykdom denne uken. Han er veldig innstilt på å bli frisk selv, men det er et virus som bestemmer det. headtopics.com

– Jeg skal bare kort si at jeg forsøkte å kontakte Claus rett i forkant at vi startet her. Det var ikke å komme i kontakt med ham via telefonen, dessverre, så jeg har informert ham via en melding, sa Frölich Braathen på pressekonferansen. – Jeg syns det er veldig trist at en så fantastisk skiløper som Braathen gir seg. Han er en stor profil. Det er veldig trist, sier Dyrhaug. – Selvfølgelig føler vi alle et ansvar i forhold til det.

Les mer:

tv2sport »

Medier: Tyrkisk godkjenning av Sveriges Nato-søknad kan drøye til årsskiftetDen tyrkiske nasjonalforsamlingen kan komme til å avvente en godkjenning av Sveriges Nato-søknad til desember eller januar, ifølge kilder i regjeringspartiet. Les mer ⮕

LIVE: Bodø/Glimt - BesiktasFølg Conference League-kampen fortløpende her. Les mer ⮕

Bodø/Glimt-bragd: Filleristet Besiktas- Ekstremt viktig, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen. Les mer ⮕

Ny Bodø/Glimt-fest da Besiktas ble slått: – Kanskje årsbesteBodø/Glimt imponerte mot Besiktas og spilte seg varm i sin gruppe i conferenceligaen. Kampen endte 3-1 i en sjansefest mot Besiktas på Aspmyra. Les mer ⮕

Bodø/Glimt herjet med Besiktas: – Kanskje årsbeste(Bodø/Glimt – Besiktas 3–1) Ulrik Saltnes (30) var sjokkert da han ble benket mot Besiktas, men kom inn og punkterte kampen da Glimt herjet med tyrkerne. Les mer ⮕

Bodø/Glimt - Beşiktaş 3-1 (1-0)Kjetil Knutsens adamları bu akşamki maç öncesinde bıçak sırtında idi. Bir mağlubiyet durumunda takım üç maç sonunda sadece bir puanla kalacaktı, ancak şimdi play-off umudu tam anlamıyla yaşıyor. Üç maç sonunda Bodø/Glimt ikinci sırada yer alıyor ve Conference League kaderini kendi ellerinde tutuyor. - Takım olağanüstüydü ve takımdaki bireyler öne çıktı. Bu Bodø/Glimt için bir üstün performanstı, diyor uzman Nils Johan Semb. Albert Grønbæk, ilk yarıda Bodø takımını öne geçirdi, ardından Faris Pemi Moumbagna ikinci yarıda 2-0'lık skoru belirledi. Maçın bitimine doğru Ulrik Saltnes, skoru 3-0 olarak düşündü, ancak uzatmalarda Brede Moe kendi kalesine gol attı. Saltnes, Aspmyra'daki maç öncesi kadrodan çıkarıldı ve maçtan sonra orta saha oyuncusu antrenörüne açık bir şekilde söyledi: - Bu açıktan gök gürültüsü gibi geldi. Şok oldum ve derinden katılmıyorum. Bunu Kjetil'e de söyledim. 30'dan fazla iyi oyuncumuz var, bu yüzden dönüşümlü olarak oynuyoruz, ancak burada derinden katılmadım, diyor Saltnes Viaplay ile yaptığı bir röportajda. Antrenör eleştiriyi sakin bir şekilde karşılıyor: - Doğru kadroyu seçmek için çok zaman harcıyoruz ve oyuncular oynamadıklarında memnun olup olmadıklarını sormak için herkesle dolaşsam, zor olurdu. Ancak oyuncuların anlaşmazlık olduğunda ifade etmelerine izin veriyoruz ve bence oldukça iyi bir denge yakaladık, diyor Viaplay'e. Les mer ⮕