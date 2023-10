Medier: Matthew Perry er død

har også omtalt nyheten. De skriver at en talsmann for politiet i Los Angeles bekrefter at en mann i 50-årene er bekreftet død på Perrys adresse. De vil imidlertid ikke bekrefte at det dreier seg om den kjente skuespilleren.

MED GJENGEN: I ti år spilte Matthew Perry Chandler Bing i «Friends», eller «Venner for livet» på norsk.er mest kjent for sin rolle som Chandler Bing i TV-serien «Friends». Serien varte i hele ti sesonger, og Perry spilte i alle de 234 episodene.fortalte Perry i 2022 om en 25 år lang kamp– Jeg har trolig brukt nærmere ni millioner dollar i forsøket på å bli edru, sa han til New York Times.

