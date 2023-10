Medier: Fly fra Israel stormet av folkemengde ved ankomst i Russland

Et fly fra Tel Aviv landet søndag kveld i hovedstaden Makhatsjkala i den russiske republikken Dagestan i Kaukasus.

Uverifiserte videoer fra stedet viser en stor ansamling med folk utenfor flyplassen, inne på terminalen og på rullebanen. Leder av advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, innrømmer promillekjøring i et innlegg på Facebook søndag kveld.

Han erkjente straffskyld i et kort politiavhør for kjøring i påvirket tilstand og samtykket til at saken kan avgjøres som tilståelsesdom.Ifølge forsvareren til Wessel-Aas kan han vente en betinget fengselsstraff på rundt 18 dager, en klekkelig bot og tap av førerretten i 18 til 20 måneder. headtopics.com

Tidligere leder i Europeisk ungdom, 27 år gamle Knut Erik Sande fra Sandnes, blir ny nestleder. Mens nye styremedlemmer er Hanna Kristie Bakke-Jensen (27) fra Båtsfjord, tidligere forbundsleder Leif Sande (70) i Industri Energi fra Vestland og tidligere fylkesvaraordfører i Vestland for MDG, Natalia Golis (42).

Flyet gikk i bakken søndag morgen i nærheten av hovedflyplassen i Rio Branco, som er delstatshovedstaden i Acre. Det opplyser pressekontoret til guvernør Gladson Cameli.

Krigen mellom Israel og Hamas: Israel reagerer kraftig på NorgeNorges utenriksminister Espen Barth Eide mener Israel «brenner sympati» med de kraftige angrepene mot Gaza. Nå tar Israels ambassadør til Norge et oppgjør med uttalelsene og Norges støtte til våpenhvile. Les mer ⮕

Medier: Internett- og telefondekning gradvis tilbakeSiste nytt fra Dagbladet: Flere palestinske medier opplyser at internett- og telefondekning kommer gradvis tilbake på Gazastripen, melder Reuters. Fredag ble internett- og tel... Les mer ⮕

Palestinske medier: Internett- og telefondekning kommer gradvis tilbake på GazastripenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Norske foreldre er på deletoppen, men Julie Valsø (31) skjermer barna i sosiale medier.– Vi er fremdeles en del av et eksperiment vi ikke vet konsekvensene av. Les mer ⮕

Medier: Friends-stjernen Matthew Perry er dødTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Medier: Matthew Perry er død«Friends»-stjernen Matthew Perry er død, melder TMZ. Han ble 54 år gammel. Les mer ⮕