«Mean Girls»-casten gjenforent

I reklamen gjenopptar skuespillerinnene rollene sine fra den ikoniske High School-komedien fra 2004, og vi får et innblikk i hvordan det har gått med karakterene. I Black Friday-reklamen tre av hovedkarakterene tilbake på North Shore High School, hvor Cady Heron, spilt av Lohan, jobber som veileder.

– På North Shore er det noen ting som aldri endrer seg. På onsdager går vi fortsatt i rosa, sier hun i reklamefilmen.Chaberts karakter, Gretchen, har fått en datter, som er blant de populære jentene på skolen. Hun har blitt en såkalt «Cool Mom», som Mean Girls-fans garantert husker fra originalfilmen.

Hun hjelper blant annet datterens vennegjeng med å filme TikTok-danser. Hun tar også i bruk det kjente ordet «fetch» fra 2004-filmen. Seyfrieds karakter, Karen, har gjort suksess av sine evner til å forutse regnvær og jobber nå som væranker.Utover i reklamefilmen gjenforenes de alle under «North Shores Winter Talent Show», hvor de selv fremførte «Jingle Bell Rock» sammen da de var elever på skolen i originalfilmen. Her fremfører Gretchens datter den samme dansen som de gjorde i 2004.

Selv om selveste Regina George, spilt av Rachel McAdams, ikke dukket opp i reklamen, får fansen et glimt av andre karakterer fra filmen. Blant annet Damian, spilt av Daniel Franzese og Kevin, spilt av Rajiv Surendra.

DUKKER IKKE OPP: Rachel McAdams som spilte Regina George dukker ikke opp i reklamefilmen. Foto: Chris Pizzello

