Mauricio Pochettino: 'Han er ikke en del av Tottenham sine planer'

Det var ganske tydelig i går at det er litt mindre prut i Tottenham i gårsdagens cupkamp mot Chelsea. – Både Harry Kane og Son Heung-min er borte og dermed ble det mindre push fremover og straffespark-konkurranse som Tottenham tapte med stor margin.

Enkelte pressefolk har lurt på om det ville vært lurt å hente frem den nederlandske spissen Vincent Janssen fra tørkeloftet. Janssen var forrige sesong på lån i tyrkiske Fenerbahce hvor han scoret fem mål på 18 kamper. Han har fått noen kamper for Tottenhams andrelag den siste tiden, men det er uaktuelt å flytte ham opp på førstelaget.

«Han er ikke en del av Tottenhams planer. Hverken manageren eller klubbens planer. Det er 18 måneder siden vi bestemte oss for å finne et annet sted for ham. Av ulike grunner har det ikke fungert for ham. Sånt skjer i fotball», sier Mauricio Pochettino til Sky Sports.«Jeg er veldig skuffet. Jeg tror vi var veldig gode på det. Vi må være stolte av forestillingen og våre spillere. headtopics.com

– Vi var i kontroll frem til målet i første halvdel. Vi endret vår måte å spille i andre omgang, og det var vanskelig for Chelsea å lese det. De kunne ikke tilpasse seg formasjonen, og det var bra. Vi overrasket dem og begynte å skape sjanser.

– Jeg er skuffet over at vi ikke scoret et mål til, og når det går til straffespark, er det litt flaks. Vi slo Watford i en straffesparkkonkurranse i tredje runde, og denne gangen gikk det motsatt, sier han.Straffe-konk:91′ 4-3 Eric DierEric Dier og Lucas Moura stod for missene. headtopics.com

