Mattilsynet fant ulovlige stoffer i kosmetikk og sminke til barn og unge

– Vi avdekket blant annet ansiktsmalinger med forbudt parfymestoff, forbudt konserveringsmiddel og ulovlig innhold av bly. Vi fant ulovlig innhold av bly og arsen i øyenskygge, og forbudt parfymestoff i «badebombe». I tillegg var det en rekke feil og mangler i merkingen av produkter, sier Are Sletta, seksjonssjef i seksjon kjemisk mattrygghet i Mattilsynet, i en pressemelding.

Kontrollen var en del av et overvåkings- og kartleggingsprogram der Mattilsynet så spesielt på kosmetikk og sminke til barn og unge. Bly og arsenProduktene ble analysert for innhold av mulig allergifremkallende og helsefarlige stoffer. Mattilsynet vurderte også om de obligatoriske kravene til merking var oppfylt, som blant annet språk, betegnelse, holdbarhetsdato og ingrediensliste. Det ble rettet særlig oppmerksomhet mot innhold av sensibiliserende eller allergifremkallende stoffer.

Råd til forbrukere – Hvis du skal kjøpe ansiktsmaling og annen sminke til halloween, så er det viktigste du kan gjøre å sjekke merkingen på produktet. Alle kosmetiske produkter skal ha en ingrediensliste. Har det ikke det, så kan det være et tegn på at du bør styre unna. Hvis du er allergisk mot enkelt stoffer, så bør du sjekke om produktet inneholder dette, sier Sletta.

Kosmetiske produkter skal ha en europeisk adresse på produktene, som forteller hvem som er (juridisk) ansvarlige representant for produktet i EU/EØS. Dersom foreldre er usikre, kan de ta kontakt med eier av produktene og be om forsikringer om at produktene er sikkerhetsvurderte. headtopics.com

