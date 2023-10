Mattilsynet avdekker farlige stoffer i kosmetikkprodukter

– Vi avdekket blant annet ansiktsmalinger med forbudt parfymestoff, forbudt konserveringsmiddel og ulovlig innhold av bly. Vi fant ulovlig innhold av bly og arsen i øyenskygge, og forbudt parfymestoff i «badebombe». I tillegg var det en rekke feil og mangler i merkingen av produkter.

I fjor kontrollerte de 65 produkter. Dette var ansiktsmaling, kroppsmaling, øyenskygge, maskara, foundation, leppestift og badebomber.Her er produktene som ble stoppet for salg, enten på grunn av innhold av tungmetall eller ulovlig parfymestoff:NEON festival face paint (Teknikmagasinet, Hamar)

Barn og ungdom utgjør en sårbar gruppe av befolkningen, og bør ikke utsettes for skadelig og unødvendig kjemi, skriver Mattilsynet. – Vi ser derfor alvorlig på funn av mulig helsefarlige stoffer og feilmerking som kan gjøre det vanskelig for forbrukeren å ta informerte valg ut fra sine behov, sier Sletta. headtopics.com

