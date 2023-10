Matthew Perrys tragiske skjebne: Drømte om kone og barn

Natt til søndag kom nyheten om at «Friends»-stjernen Matthew Perry hadde gått bort. Han ble bare 54 år gammel.

Alvorlige rusproblemerTross den enorme suksessen som skuespiller i «Friends», var Perrys liv alt annet enn en dans på roser. Som følge av vannscotterulykken økte han også alkoholinntaket, og i 1997 ble Perry innlagt på rehab for første gang. Med årene fulgte ytterligere 14 rehabiliterings-opphold, før Perrys kropp til slutt ga etter og sa stopp i 2018.

Drømte om kone og barnI intervjuet med People i fjor, fortalte samtidig Perry at han omsider hadde kommet over en langvarig frykt for kjærlighet – og at han endelig var klar for både kone og barn. At han aldri ble gift eller fikk barn, var angivelig en av «Friends»-stjernens virkelig store sorger i livet. Ifølge avisen Daily Mail «døde han ensom – i lengsel etter kone og barn». headtopics.com

– Han har lett etter kjærligheten i det siste. Men de feilede forholdene etterlot ham trist og deprimert, hevder en annen. – En veldig ensom tidMatthew Perry var 24 år gammel da han fikk rollen som Chandler i suksessen «Friends», og har tidligere uttalt at han allerede da kjente på ensomhet, tross all oppmerksomheten.I fjorårets intervju med People, sa han blant annet følgende:

I 2016 erkjente han også overfor BBC at han slet med å huske store deler av sesong tre til seks av serien grunnet rus, og samt at han på et tidspunkt tok opptil 55 piller om dagen. – Det finnes hjelp der ute. Jeg har fått hjelp på en daglig basis. Hvis ikke jeg fikk hjelp, ville jeg ikke sittet her. Så det handler om å finne noen som vet mer enn deg om disse greiene – og bare høre på det de har å si, sa skuespilleren da. headtopics.com

