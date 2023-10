Matthew Perrys familie uttaler seg om dødsfallet

Matthew Perry gikk bort lørdag bare 54 år gammel. Nå uttaler hans familie seg om det tragiske dødsfallet, melder Daily Mail.. - Vi er sønderknuste etter det tragiske tapet av vår høyt elskede sønn og bror, sier de i en uttalelse.. - Matthew brakte så mye glede til verden, både som skuespiller og som venn. Dere betød så mye for ham, og vi setter pris på den enorme mengden kjærlighet nå..

Gleden du ga til så mange mennesker i løpet av din altfor korte levetid vil fortsette å leve. Jeg er takknemlig for alle de kreative øyeblikkene vi delte», skriver hun på Instagram.. Elizabeth Hurley (58) spilte mot Perry i filmen «Serving Sara». Hun delte en melding på Instagram for å hylle den avdøde skuespilleren.. «Hvil i fred Matthew Perry. Så trist å høre nyheten om hans bortgang.

