Matthew Perrys familie fortviler: – Vi er sønderknuste

Perry var kjent for sin rolle i serien «Friends».Fans og kjendiser uttrykker sorg på sosiale medier, hvor Perry har fått stor oppmerksomhet.Men når jeg dør, ville det vært fint – når det gjelder hva jeg har oppnådd i livet – om «Friends» kommer mye lenger ned på listen enn det jeg prøvde å gjøre for å hjelpe andre. Jeg vet at det ikke vil skje, men det hadde vært fintPerry var ikke gift og hadde ikke barn.

Foreldrene, Suzanne Morrison (76) og John Bennett Perry (82), ble tilkalt til sønnens hjem etter den tragiske hendelsen. Også Perrys stefar var med.– Matthew brakte så mye glede til denne verden, både som skuespiller og venn, sier de.– Vi setter enormt stor pris på strømmen av kjærlighet. Det gjør inntrykk.Pickleball er en racketsport der to eller fire spillere slår en perforert plastball over en nett.

Amerikanske medier skriver at det fremstår som at stjernen druknet, men det foreligger ingen offisielle bekreftelser på hva som har skjedd – og hvordan eller hvorfor.Dødsfallet etterforskes, men politikilder TMZ har vært i kontakt med, sier at det ikke foreligger mistanke om noe kriminelt.Da Perry lanserte biografien «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» i fjor, stilte han opp i flere intervjuer. headtopics.com

Han har vært åpen om at han i 25 år var alvorlig rusavhengig, og at han har vært innlagt flere ganger. – Jeg har trolig brukt nærmere ni millioner dollar i forsøket på å bli edru, sa han til New York Times i fjor.

Da Perry og kollegene samlet seg for «Friends»-gjenforening i 2021, var det mange som uttrykte bekymring for nettopp Perrys helse. – Han var fantastisk. Matthew er en enestående morsom mann, og jeg synes han hadde noen veldig fine replikker i showet, sa Winston.i gjenforeningsepisoden at han følte på presset der og da om å være morsom, og at han «følte det som han skulle dø, hvis ikke han fikk studiopublikum til å le». headtopics.com

