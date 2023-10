Matthew Perry Hylles etter dødsfallet

Natt til søndag, norsk tid, kom sjokkbeskjeden om at skuespilleren bak karakteren «Chandler», Matthew Perry, i den folkekjære serien «Friends», hadde gått bort.. Dødsfallet ble bekreftet at Warner Bros, som produserte serien, søndag morgen.. Perry ble 54 år gammel.. - En magisk sommerEtter den hjerteskjærende beskjeden har både familie, venner og tidligere kollegaer delt sine hyllester til skuespilleren..

Vi kjørte ut for å bade i små bekker, tok øl på den lokale skolebaren, kysset i en eng med langt gress. Det var en magisk sommer», skriver skuespilleren i sin hyllest til Perry.. Hun skriver videre at Perry akkurat hadde blitt ferdig med innspillingen av de første episodene av «Friends», men at serien enda ikke hadde blitt vist på TV-skjermer, og at han håpet serien ville bli hans store gjennombrudd.

