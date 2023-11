Matthew Perry fotografert med ukjent kvinne før dødsfallet

Bildet av de to antas å være det siste som ble tatt offentlig av «Friends»-stjerna.. Perry og kvinnen skal ha blitt fotografert klokka 14.30 lokal tid fredag. Han ble funnet død rundt klokka 16 dagen etter.. Tirsdag meldte kjendisnettstedet at Perry ikke hadde ligget lenge i boblebadet da han ble funnet død. Kroppen skal nemlig ikke ha vært gjennomtrukket av vann da nødetatene ankom..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: TMZ: Her ble Matthew Perry funnetNye detaljer om den siste tida i Matthew Perrys liv.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

VGNETT: Forsøkte å redde Matthew Perry – men det var for sentPersonen som fant «Friends»-skuespilleren i boblebadet sørget for å få hodet hans over vann. Likevel stod ikke livet hans til å redde.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGBLADET: Nye detaljer om dødsfallet til Matthew PerrySkuespilleren ble 54 år gammel.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

VGNETT: TMZ: Matthew Perry testet negativt for fentanyl og metamfetaminDødsårsaken til Matthew Perry er ikke er tilknyttet en overdose på fentanyl eller metamfetamin, ifølge de første testene.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGNETT: «Friends»-stjernene etter Matthew Perrys død: – Vi er alle så fullstendig ødelagtMatthew Perrys «Friends»-kolleger er i dyp sorg over kollegaens brå bortgang.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGBLADET: «Friends»-kollegaene bryter tausheten om Matthew Perrys dødDe tidligere «Friends»-kollegaene kommenterer omsider sjokkdødsfallet.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕