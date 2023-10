Matthew Perry er død: Fansen i sorg

Matthew Perry, som spilte en av hovedkarakterene i den folkekjære TV-serien «Friends», er død. TMZ meldte først om dødsfallet, som seinere ble bekreftet av Warner Bros.. Han ble funnet død i sitt eget hjem i Los Angeles lørdag. Han skal ha blitt funnet i et badekar og politiet mistenker ikke noe kriminelt, ifølge flere medier..

Den offisielle «Friends»-kontoen på Instagram skriver også at de er «knust» over å høre om Perrys bortgang.. - Han var en sann gave til oss alle. Vårt hjerte går ut til familien hans, han kjære og alle fansene hans, skriver de.. Også fansen har tatt til sosiale medier for å dele sine kondolanser og sin sorg. Lørdag formiddag strømmer Perrys Instagram-konto over av kondolanser..

