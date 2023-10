Matthew Perry er død: – En hjerteskjærende dag

Perry er mest kjent for sin rolle som Chandler Bing i den populære TV-serien «Friends», en rolle han spilte i hele ti år.

Warner Bros, som produserte serien, sier i en uttalelse at nyheten om Perrys dødsfall er hjerteskjærende. Skuespilleren har vært åpen om at han har slitt med rusavhengighet, og at han har vært inn og ut av avvenningsklinikker. Han har også hatt flere helseproblemer.er mest kjent for sin rolle som Chandler Bing i den verdenskjente TV-serien «Friends», som gikk sin seiersgang verden over mellom 1994 og 2004.MED GJENGEN: I ti år spilte Matthew Perry Chandler Bing i «Friends», eller «Venner for livet» på norsk.

– Han var et komisk geni, noe hele verden fikk oppleve, og arven hans vil leve videre i manges hjerter. Dette er en hjerteskjærende dag, og vi sender kjærlighet til familien hans, til vennene hans og til fansen, skriver de i uttalelsen, som er gjengitt iDet er foreløpig uklart hva Perry døde av, men flere medier melder at han skal ha blitt funnet i et badekar. headtopics.com

Perry har selv vært åpen om at han har slitt med rusavhengighet, og har sagt at han slet med nerver under innspillingen av den suksessrike serien. – Det føltes som jeg skulle dø dersom de ikke lo. Og det er jo absolutt ikke sunt. Jeg svettet og begynte og skjelve. Hvis jeg ikke høstet den latteren jeg la opp til, så freaket jeg helt ut,

– Jeg har trolig brukt nærmere ni millioner dollar i forsøket på å bli edru, sa han til New York Times. – Legene på sykehuset fortalte familien min at sjansen for at jeg ville overleve var bare to prosent, sa Perry i et intervju med People i forbindelse med boklanseringen.Maggie Wheeler, som spiller Chandlers av-og-på-kjæreste Janice i «Friends», skriver på Instagram at Perry vil bli savnet over hele verden. headtopics.com

