We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans.

TMZ viser til politikilder, som opplyser at skuespilleren ble funnet død i sitt eget hjem lørdag ettermiddag lokal tid. PÅ STEDET: Politiet er på stedet etter at Matthew Perry ble funnet død i sitt eget hjem natt til søndag norsk tid. Foto: AFPPÅ STEDET: Politiet er på stedet etter at Matthew Perry ble funnet død i sitt eget hjem natt til søndag norsk tid. Foto: AFPPÅ STEDET: Politiet er på stedet etter at Matthew Perry ble funnet død i sitt eget hjem natt til søndag norsk tid.

Fansen beskriver Chandler som en karakter proppfull av kjappe replikker og perfekte spøker. Til tross for at serien hadde sin siste sesong i 2003, lever påfunn og spøker videre gjennom sosiale medier og i fansens minner.I Perry sin egen selvbiografi «Friends, Lovers and a Big Terrible Thing» (2022), mimrer skuespilleren tilbake til da han på 90-tallet fikk lese gjennom «Friends»-manuset for første gang. headtopics.com

Perry har lenge vært åpen om et mangeårig rusproblem, noe som også påvirket han gjennom innspilingen av serien «Friends». DUO: Jennifer Aniston og Matthew Perry ble beskrevet som nære venner både gjennom serien og i virkeligheten. Foto: Chris Pizzello / AP

Medier: Matthew Perry er død«Friends»-stjernen Matthew Perry er død, melder TMZ. Han ble 54 år gammel. Les mer ⮕

Matthew Perry er død: – En hjerteskjærende dag«Friends»-stjernen Matthew Perry er død, melder TMZ. Han ble 54 år gammel. Les mer ⮕

TMZ: Friends-stjerna Matthew Perry er dødSiste nytt fra Dagbladet: En av hovedkarakterene i den folkekjære serien «Friends», Matthew Perry, skal være død. Det melder TMZ. Den 54 år gamle skuespilleren skal ha dødd s... Les mer ⮕

Medier: Friends-stjernen Matthew Perry er dødTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Matthew Perry TMZ: Friends-stjerna dødKarakteren «Chandler» fra 90-tallsserien «Friends» er død, 54 år gammel, ifølge TMZ. Les mer ⮕

Friends-skuespiller Matthew Perry er dødMatthew Perry, som spilte i Chandler Bing i TV-serien Venner for livet, er død, bekrefter produksjonsselskapet Warner Bros. Han ble 54 år gammel. Les mer ⮕