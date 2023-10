Mats Solheim spiller sin siste kamp på søndag! -Kanskje

Den 33 år gamle forsvarsspilleren Mats Solheim reiser hjem til Stryn hvor han skal bli bankmann. – Hans karriere som fotballspiller startet i Sogndal hvor han var i fem år før han ble utenlandsproff i Sverige, først for Kalmar og så for Hammarby.

Den siste tiden har han vært Stabæk spiller, den viktige Eliteseriekampen mot Sarpsborg på søndag blir den siste for Mats. «For en del er det sikkert gode nyheter, men jeg håper det er noen som syns det er litt trist også. Nå er det slutt. Dette blir i utgangspunktet min siste kamp for Stabæk og i karrieren», sier Solheim til Stabæk sine sider.

