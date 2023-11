Massiv allianse: 50 land går sammen om å bekjempe utpressingsvirus

e blant dem som skriver at USA har tatt initiativ til å samle en rekke land i en bred allianse for å få slutt på trusselen fra utpressingsvirusene – et arbeid som nå har fått enda flere medlemmer.Tanken bak alliansen er at hvert enkelt medlemsland gir et forpliktende løfte om aldri å betale summene som aktørene bak virusene krever for å dekryptere filene etter et angrep.

Det var den nåværende Biden-administrasjonen som den gang tok initiativ til alliansen, som har fått navnet Counter Ransomware Initiative (CRI). Det hvite hus skal i skrivende stund være i ferd med å ferdigstille en skriftlig avtale mellom landene.

Alliansen holder årlige toppmøter hvor ulike strategier for å bekjempe utpressingsvirusene diskuteres. I år står tre hovedtemaer på agendaen, hvorav avtalen om å la være å betale summene er ett. Et annet tema er et prosjekt hvor det foreslås å benytte kunstig intelligens til å analysere blokkjeden, i den hensikt å hjelpe til med å identifisere midler som finansierer angrep med utpressingsvirus. Som kjent skjer slike utbetalinger ofte med kryptovaluta, delvis fordi slike transaksjoner kan være vanskeligere å spore.

En representant for cybersikkerhetsselskapet Mandiant uttalte til The Register at bannlysing av utbetalinger er ett av flere skritt som må tas for å bekjempe fenomenet, men det er også mange andre tiltak som må til, ikke minst straffeforfølgelse.

