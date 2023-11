Massetesting for gonoré: testet en student i minuttet

– Jeg tror det er veldig høy terskel for å møte opp for å teste seg, fordi det er litt tabu. Jeg tror at hvis det hadde vært litt lettere tilgjengelig så hadde flere testet seg, sier student Frida Aase.

Sammen med Hedvig Vatne er Aase på plass på Studentsenteret i Bergen for å støtte en annen som skulle teste seg for kjønnssykdommer.I et forsøk å bremse økningen, ble det torsdag arrangert en testdag for studenter i Bergen.– Jeg synes det er et veldig bra tilbud. Det gjør det veldig lett tilgjengelig for studenter å teste seg. Det er ofte mye kø for å teste seg på de offentlige tilbudene, sier Vatne.

er en seksuelt overførbar infeksjon. Omtrent 3 av 4 opplever ikke noen merkbare symptomer av infeksjonen. Ubehandlet klamydia kan føre til bekkeninfeksjon hos kvinner og betennelse i bitestiklene hos menn.er en svært smittsom seksuelt overførbar infeksjon. Smitten kan overføres ved oral-, anal- og vaginal sex. Kun halvparten av kvinner som er smittet får symptomer, mens at det hyppigere oppstår symptomer hos menn. headtopics.com

Bruk av kondom er den eneste måten å beskytte seg mot klamydia og gonoré. Testing og behandling er viktig for å bekjempe spredning av begge sykdommene.TESTING: Hedvig Vatne (til venstre) og Frida Aase (t.h.) synes det er et godt tilbud. – Hvis du tilfeldigvis går forbi så gjør det at du rekker å teste deg når det tar så kort tid, sier Vatne.

Han er seniorrådgiver i FHI, og mener forklaringen på hvorfor smittetallene øker er at studenter og unge forsøker å ta igjen det tapte etter pandemien.Pandemien satte programmene på vent, men nå er de tilbake på beina igjen. headtopics.com

