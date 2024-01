Masseskytteren Robert Card kunne vært stoppet

Masseskytteren Robert Card (40) som drepte 18 mennesker i småbyen Lewiston kunne vært stoppet. Det mener kameraten som varslet myndighetene om ham. Amerikanske Robert Card (40) drepte 18 mennesker i en masseskyting i byen Lewiston i delstaten Maine 25. oktober 2023. Massedrapsmannens venn, Sean Hodgson (43), varslet myndighetene om Cards adgang til våpen og psykiske tilstand flere uker i forkant.

I sitt første intervju etter tragedien kritiserer Hodgson myndighetene for å ikke ha tatt ham på alvor, men i stedet trukket i tvil hans kredibilitet.Sean Hodgson (43) visste at bestevennen Robert Card (40) hadde adgang til våpen. Han så vennens økende sinne og paranoia og opplevde at Card nektet å oppsøke hjelp.15. september besluttet kameraten å gjøre noe som satt langt inne: Han sendte en varselmelding om Card til reservestyrkene. – Jeg tror han kommer til å klikke og utføre en masseskyting, advarte Hodgson på SMS 15. september i fjo





vgnett » / 🏆 6. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Monsterkøer i Sverige og Danmark - norske Robert satt 16 timer i køDet sa brått stopp i Sverige da bergensfamilien skulle hjem fra julefeiring i Litauen. Også i Danmark meldes det om lange stillestående køer natt til torsdag.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »

Reitan-familien reiser til Marbella med privatjetReitan-familien tok privatjet til Marbella i Spania for juleferie. Fem dager før reisen la Reitan-sjef Ole Robert Reitan ut et innlegg på Facebook der han skrøt av elektrifiseringen i Rema 1000.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Mener omvendt drapsalarm kunne avverget drapet i ElverumKvinnen som ble drept i Elverum fikk gjentatte avslag på søknad om omvendt voldsalarm. Voldsforebyggingen går altfor treigt, mener fagorganisasjoner.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Drapet i Elverum kunne kanskje vært unngåttPartnerdrap skjer sjeldent uten forvarsel. Drapet i Elverum er et av mange eksempler.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

NSM-skandalen: NSM forsikret utleier om at de kunne ta opp lånTV 2 har fått innsyn i eposter som kaster nytt lys over låneskandalen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Halfvarsson om Sundby-saken: – Hadde han vært svensk, kunne han ikke blitt i landetCalle Halfvarsson med nådeløs beskjed om Sundby-saken. Norske eksperter slår tilbake.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »