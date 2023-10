Masseskytingen: Her slutter alle spor

En intens jakt pågår for å finne Robert Card (40), den antatte gjerningsmannen bak en masseskyting i småbyen Lewiston, delstaten Maine, USA.

Masseskytingen skjedde på to steder, først i bowlinghallen Just-In-Time Recreation, ved 19-tiden lokal tid onsdag. Åtte personer, en kvinne og syv menn, ble drept der. – Vi jobber ut fra alle muligheter, og etterforsker alle mulige spor, sier politisjefen, som ikke vil gi flere detaljer.Det betyr at politiet ikke vet om Card er i live eller fortsatt er på rømmen. Inntil han blir funnet, død eller levende, bes beboere om å holde seg i sikkerhet.

– Det er en veldig farlig jobb hvis mennesker skulle gjort det. Det er til dels sterk strøm noen steder, mens vannet står stille andre steder. Det er gjørmete og under én meter med sikt. Det er mange røtter og steiner man kan sette seg fast i, forklarer lokalbeboer Thomas Stackhouse (65) headtopics.com

– Jeg kjenner denne elven godt, jeg fisker her. Jeg håper de finner masseskyteren i dette vannet, for da er det over, da kan vi puste ut.– Ikke for mitt eget liv, men for min sønn og mine barnebarn. Og for hele nærmiljøet som er dypt preget. Jeg har stor tillit til politiet.

