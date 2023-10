Masseskyting i Maine: - Hadde vært der før

USA er i sjokk etter at det onsdag kveld lokal tid utspilte seg en dramatisk masseskyting og brøt ut full panikk i byen Lewiston i delstaten Maine.. En mann i 40-åra åpnet ild på to steder i byen, på bowlinghallen «Just-In-Time» og baren «Schemengees Bar and Grill».. Mannen er fredag morgen norsk tid fortsatt på frifot, og det pågår en menneskejakt på det andre døgnet etter den antatte gjerningsmannen..

I et intervju med Lewiston Sun Journal fortalte hun at Violette ble skutt da han prøvde å beskytte en gruppe med barn som var i bowlinghallen.. 76-åringen hadde tre sønner og seks barnebarn. Kona hans, Lucy, ble skadd under angrepet, forteller svigerdatteren.. - Han ville ikke la deg dra uten å gi deg en klem og et kyss på kinnet. Han stilte alltid opp, forteller hun.. Violette hadde en stor lidenskap for bowling, forteller Cassandra..

