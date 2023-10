Massepåkjørselen i Steinkjer: Tiltalte søkte opp brutal video på nettet

En 30-åring er i Trøndelag tingrett tiltalt for drap og drapsforsøk etter å ha kjørt inn i en folkemengde natt til 1. påskedag i år.

En overvåkningsvideo som ble lagt fram for retten viser øyeblikket da han kjører bilen inn i en folkemengde i Steinkjer.Videoen er tatt utenfor Tasty kebab og grillmat i Steinkjer.Varebilen til tiltalte stopper et lite øyeblikk opp på fortauet foran folkemengden.– Klokken 03.12 ble han erklært død av legen og gjenopplivingsforsøket ble avsluttet, forteller aktor Kaia Strandjord.

Etter påkjørselen i Steinkjer sentrum stakk den tiltalte mannen fra stedet, men ble senere pågrepet i en grøft noen kilometer utenfor sentrum.Foto: Elfi Leinan / VGDa skal tiltalte ha nevnt til vitnet at han har kjørt ned tre personer, forteller aktor Kaia Strandjord.Blodprøver tatt av den tiltalte mannen viser at han hadde 2,1 i promille, opplyser aktor. headtopics.com

– Han erkjenner de faktiske forhold, men mener at det ikke er gjort med vilje. Han erkjenner ikke at det er forsettlig, sier forsvarer Anne Marstander-Berg tilHun sier i retten at grad av forsett blir viktig. Hun kommer til å argumentere for at handlingen er uaktsom.Ifølge aktor har den tiltalte mannen i forkant av hendelsene i Steinkjer søkt etter trafikkulykker på nettet.

Blant annet viser søkehistorikken at han i mars søkte opp et video som skal vise en kvinne som ble knust av en bil.Han forklarte at han følte seg bedre etter å ha sett slike bilder.Til retten forklarte han at han så for seg at disse personene ble tatt av rovdyr, eller var involvert i trafikkulykker.– Alt fra brutale henrettelser til trafikkulykker, svarte han. headtopics.com

