Masse slagsmål på privat fest i Øst politidistrikt

– Politiet er på stedet. Trolig flere som er skadet på stedet, skrev de på X, tidligere Twitter kort tid etter midnatt natt til lørdag.Kort tid etterpå, rundt klokken 00.15, skriver politiet at det de ikke har opplysninger om at noen skal være skadet etter slagsmålet.

– Det har vært et privat arrangement med et større antall personer. Av det politiet kjenner til skal det ha vært en «slippfest» for kommende russekull. Festen avsluttes nå og slagsmålet har opphørt, skriver de i en oppdatering.

