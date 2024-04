Maskinpistol fra andre verdenskrig brukt i Oslo-skyting

Dagens gjennomgang i Oslo tingrett bekrefter at Zaniar Matapour først avfyrte 8 skudd med en Luger-pistol. Deretter byttet han til en helautomatisk maskinpistol av type MP40, et tysk etterlatenskap fra andre verdenskrig. – Maskinpistolen er slitt, ikke tatt godt vare på de siste årene, sier Øivind Strand, politioverbetjent hos Kripos. Undersøkelsene hans viser at maskinpistolen fikk funksjonssvikt og sluttet å virke da det var 19 patroner igjen i magasinet.

Samlet hadde Matapour over 100 ubrukte patroner igjen da han ble overmannet. Skulle vært destruert i 1993– Maskinpistolen er ikke registrert i nasjonalt våpenregister, men søk i Forsvarets systemer viser at den er registrert kassert i 1993. Det antas derfor at dette våpenet skulle vært destruert, sier Strand. Kripos har prøveskutt maskinpistolen med ca. 100 patrone

