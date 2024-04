Martin Ødegaard scorer sitt 30. Premier League-mål mot Luton

Martin Ødegaard knallet inn sitt 30. Premier League-mål mot Luton. Etter 24 minutter kombinerte 25-åringen elegant med Kai Havertz, før Ødegaard knallet inn sesongens sjuende Premier League-mål fra innsiden av sekstenmeteren. – Han er så viktig. Vi trenger balansen og kjemien som enkelte spillere har. Det handler om hvordan de trener, og hvordan vi bygger forbindelsene og relasjonene mellom spillerne. Over i andre omgang tok titteljagende Arsenal foten av gasspedalen.

Mikel Arteta benyttet muligheten til å gjøre flere bytter. Det endte 2-0. Dermed er Arsenal på toppen av Premier League. Torsdag kan imidlertid Liverpool ta tilbake den - Sheffield United gjester da Anfield. – Det var komfortabelt. De gjorde mange endringer og ga flere spillere hvile, oppsummerer tidligere Crystal Palace-spiller Clinton Morrison hos Sky Sports. – Han har tatt store steg. Hans tilstedeværelse, måten han oppfører seg på foran gruppa og standarden han setter er helt utroli

