Martin Ødegaard byttet inn og scoret da West Ham slo Arsenal ut av ligacupen

Kaptein Martin Ødegaard var nok en gang på benken for Arsenal, etter at han heller ikke startet i lagets 5–0-seier mot Sheffield United lørdag. Ti minutter igjen før fulltid ble nordmannen byttet inn, men da hadde hjemmelaget allerede skaffet seg en komfortabel tremålsledelse.

Den norske Premier League-stjernen rakk likevel både å markere seg og redusere for gjestene da han satte inn 1–3 fem minutter på overtid.– Martin Ødegaard har hatt en liten ting som ikke har vært særlig behagelig i kampene, sa manager Mikel Arteta etter Sheffield United-kampen.

Arsenal-forsvarer Ben White var uheldig da han stanget inn West Hams ledelse i eget mål etter et kvarters spill i første omgang på London Stadium. Gjestene var farlig frempå ved et par anledninger før pause, men klarte ikke sette sjansene foran tidligere Arsenal-keeper Lukasz Fabianski.

Vertene gikk rett i angrep etter hvilen og hadde økt ledelsen ved Kudus kun fem minutter ut i andre omgang, etter en lekker langpasning fra midtstopper Nayef Aguerd. Bowen, som også slo corneren før Whites selvmål i første omgang, plukket opp en ball i returrommet og prøvde lykken. Via Arsenal-stopper Jakub Kiwior var keeper Aaron Ramsdale utspilt, og hjemmelaget var oppe i en 3–0-ledelse etter 60 spilte minutter.

