Martial: Pogba kan igjen gjøre jobben i garderoben

27.10.2023 14:24:00 / Kilde: Sporten_com

Paul Pogba er fri. For Manchester United kan dette bety videre suksess etter at han blant annet igjen kan gjøre jobben i garderoben. For i tillegg til energien og scoringene på banen, er det rollen som leder også utenfor gressmatta som bidrar til helheten.