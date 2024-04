Markus Henriksen unngår utvisning etter kontroversielle taklinger

I kampens 31. minutt fikk Markus Henriksen gult kort for en tøff takling på Sandefjord-spiller Fredrik Pedersen. I kampens 43. minutt slapp han unna sitt andre gule kort etter å ha sparket ned Sandefjord-spiller Jakob Dunsby.av dommer Sivert Amland å ikke gi kapteinen det andre gule kortet i denne situasjonen:– Han klinker ned en Sandefjord-spiller. Det er jo soleklart gult kort. Markus Henriksen skulle ha vært utvist i denne situasjonen, sa Thorstvedt.

Da VG spør Henriksen om han burde vært utvist, så svarer han: – Det første er en feil av dem. Da er jeg kun på ball og får et gult kort. Den andre kunne selvsagt vært gult kort, men nå ble det ikke sånn i den situasjonen. Det hadde vel litt med at de fant ut at den første var en feilavgjørelse av dem.Det siste var ikke TV 2s studio enig i. Underveis i kampen omtalte Erik Thorstvedt den første taklingen som «farlig». – De som sitter i studio melder i hytt og revolve

