Markus (7) panter flasker for å kjøpe julegaver til barn som ikke har så mye

BT ba dere lesere om å nominere mennesker som lyser opp hverdagen for andre i mørketiden. Vi fikk inn over hundre nominasjoner, og har valgt ut fire som utmerker seg.Kim Kalvik synes ikke politikerne gjør nok for dem som har minst, og tror derfor det er viktig at privatpersoner tar initiativ.

– Dette var en fin annerkjennelse, det er fint at noen har tenkt på meg, svarer Kim Kalvik (44) når han får vite at han har vært nominert - og blitt finalist i Bergens Beste julehjerte. – Det er bra, for alt er dyrere nå. Jeg tror det kommer til å være mange som trenger hjelp til jul i år.Kristin Gjelsvik har i mange år bidratt for andre. Både i julen, i påsken og også gjennom året for flyktninger i Hellas.

– Det er veldig fint og godt å kjenne at man kan få lov til å hjelpe. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, sier hun.Markus Sæternes-Bjørge ønsker at alle barn skal få gaver til jul. Han har i noen år samlet inn flasker for å kunne kjøpe inn julegaver til dem som trenger.Markus Sæternes-Bjørge samler inn flasker fra familie og venner for fjerde året på rad. headtopics.com

Cecilie Nilsson har i flere år hjulpet familier med gaver og mat. Hun bidrar gjennom hele året, men særlig inn mot julen. Hun beskrives som en god organisator, en hjelpsom sjel som bidrar der det trengs - og som gjør veldig mye for veldig mange. Hun finner stor glede i å hjelpe andre.Hun forteller at det hele startet med at hun skulle hjelpe et par stykker, men så ballet det på seg.

