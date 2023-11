Mariann Groven (41) var utslitt etter flere år med søvnproblemer. Tre små grep endret alt

Nå – ett knapt år etter at Groven møtte terapeut og søvnbehandler Maja Ekenes Lind på et søvnkurs, er alt forandret.For det hun lærte om insomni, det vil si søvnproblemer som varer i minst tre måneder og som er et problem flere ganger i uken, har gitt henne en ny hverdag.

Det er snart ett år siden Mariann Groven møtte opp på kurset som Maja Ekenes Lind (t.v.) holdt for personer med søvnproblemer. Lind håper flere gjør som Groven og tar kontakt for å få mer kunnskap om problemene og hjelp til å løse dem.– Jeg hadde egentlig ingen forventninger da jeg møtte opp. Men jeg tenkte at dette virket interessant og at jeg måtte prøve det.

– Det som skjer når du har et søvnproblem, er at du prøver å fikse det på egen hånd. Man gjør alt for å få sove: Legge seg tidlig, drikke te, yoga, pusteøvelser ... Men det forsterker egentlig problemet, forklarer Lind.

– Deltagerne har problemer med å sove, og da forteller vi dem at de må sove mindre i noen uker. På den første gruppesamlingen får du noen blikk når du foreslår hva vi skal gjøre, sier Lind.– Vi gir alle et søvnvindu, og så justerer vi det individuelt, sier terapeuten.Søvnvinduet til Mariann Groven var mellom klokken 2330 og 0530. Det var kun da hun fikk oppholde seg i sengen.

Hun fikk heller ikke lov til å ligge og vri seg i sengen etter leggetid. Fikk hun ikke sove, var det bare å stå opp. Og hver dag, også i helgene og på fridager, måtte hun stå opp til samme tid.– Jeg tenkte: Får jeg til dette? Det var mørkt om morgenen, men jeg sto opp, trakk fra gardinene og skrudde på lyset. Jeg begynte å se på det som egentid, sier hun.

