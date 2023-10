Mariann Groven (41) var utslitt etter flere år med søvnproblemer. Tre små grep endret alt

Om dagen var hun uopplagt, hadde hodepine og var frustrert.I november i fjor skjønte Mariann Groven at hun måtte ha hjelp. Da hadde hun hatt søvnproblemer i over to år. Hun brukte et par timer på å sovne, hun våknet flere ganger i løpet av natten og våknet gjerne grytidlig. Hvis hun sov fire timer sammenhengende i løpet av en natt, var det en «god natt».

– Jeg var trøtt og sliten. Og ettermiddagene var helt forferdelige. Jeg måtte legge meg på sofaen etter middag og sovnet. Da fikk jeg et problem med å sove om natten, og sånn gikk det. Jeg slet med hodepine også, og tenkte: Sånn gidder jeg ikke å ha det mer, forteller Groven.

