Maria Bonnevie'nin portresi Theatercaféen'de sergilendi

markante skikkelser i norsk samfunnsliv blitt tegnet og fått plass på veggene i Theatercaféen – rett ved Nationaltheatret, der flere av dem har stått på scenen.Maria Bonnevie sa til VG på vei inn at hun gledet seg.Hun har visst om «hemmeligheten» i ett år.Bonnevie ønsket selv å bli tegnet av Malling. Og hun hadde sammen med «God Morgen Norge» på TV 2 fått en sniktitt på maleriet dagen før avdukingen.

– Jeg har også visst om dette i ett år. Det som er litt artig, er at da vi ble sammen, så bodde Maria i Stockholm. Og det var ikke jeg som trakk henne mest til Oslo, det var Theatercaféen, humret han.Skavlan nølte da VG spurte om han selv drømmer om å få portrettet sitt opp på veggen.Portrettet av Bonnevie var hengt opp på veggen allerede før begivenheten. Men med sort duk over.– Hun henger over Per Aabel, så hun er blant kjente.

Liv Ullmann, Arve Tellefsen, Trond Espen Seim, Henrik Mestad, Thorbjørn Harr og Otto Jespersen var også blant gjestene på Theatercaféen torsdag kveld.– Maria er en skjønn skuespillerinne. Jeg har alltid vært betatt av henne. Dette er så fortjent.Av de nålevende som henger der, er Arve Tellefsen, Jens Johannessen, Trygve Hegnar, Morten Krogvold, Bjarte Hjelmeland, Liv Ullmann, Kåre Conradi, Pia Tjelta og nå Maria Bonnevie. headtopics.com

Kriteriene for å bli valgt, er at personen må være en stamgjest ved Theatercaféen eller Hotel Continental, og være en kunstner/kulturpersonlighet. – Det gir et historisk sus å tenke på at her vanket både Munch og Hamsun. Begge var stamgjester her og har hvert sitt portrett, sierPå spørsmål fra VG om hvor mange portretter det er plass til i restauranten, svarer Brochmann:

– Det stemmer at det ikke er ubegrenset med plass, men det er høyt under taket, så det er plass til mange portretter til.– De som jobber i Theatercaféen, vet jo hvem som kommer og går, og sammen med dem velger jeg ut de som skal opp på veggen, forklarer hun.Har spilt i en lang rekke filmer, TV-serier og teateroppsetninger.De senere årene har hun figurert i filmen «Et glass til» og TV-serien «Exit». headtopics.com

